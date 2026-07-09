แย่เลย! จอมขมังเวทย์ขึ้น สภ.บางละมุง ร่ายคาถาล่องหนไม่สำเร็จ สุดท้ายฉี่ม่วง
มีเหตุการณ์ชวนอึ้งเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางละมุง นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของชายรายหนึ่ง หลังได้รับเบาะแสว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ระหว่างการตรวจค้น ชายคนดังกล่าวอ้างตัวว่าเป็น "จอมขมังเวทย์" พร้อมร่ายคาถาและบริกรรมอาคม โดยเชื่อว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นสิ่งของผิดกฎหมายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน อีกทั้งยังแสดงความมั่นใจว่าตำรวจจะค้นไม่พบของกลาง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจคำกล่าวอ้างดังกล่าว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน ก่อนจะตรวจค้นจนพบของกลางที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดภายในบ้าน จึงควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไปยัง สภ.บางละมุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ผลการตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง บ่งชี้ว่ามีสารเสพติด จึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
#NEWS1 รายงาน