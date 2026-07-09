ชาวหาดใหญ่ผวา! งบแก้น้ำท่วม 99.5 ล้านไม่มีชื่อหาดใหญ่ จังหวัดแจงรอส่ง "พิพัฒน์"
ชาวหาดใหญ่แสดงความกังวล หลังมีการเผยแพร่รายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลา วงเงิน 99.50 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีโครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่รวมอยู่ด้วย ทั้งที่พื้นที่หาดใหญ่เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำคัญ และเพิ่งเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
กระแสดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปีนี้ รวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันงบประมาณป้องกันน้ำท่วมให้กับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลา
ล่าสุด จังหวัดสงขลาออกหนังสือชี้แจงว่า รายการโครงการวงเงิน 99.50 ล้านบาท เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) เสนอเข้ามาเท่านั้น ขณะนี้จังหวัดยังอยู่ระหว่างรวบรวมแผนงานและโครงการทั้งหมด ก่อนจัดส่งให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ พิจารณาภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ตามกรอบเวลาที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัดยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ไม่ปรากฏโครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่ในบัญชีดังกล่าว เนื่องจากบางโครงการเทศบาลได้ใช้งบประมาณสะสมดำเนินการเอง ขณะที่อีกหลายโครงการอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณผ่านช่องทางอื่น จึงไม่ได้รวมอยู่ในชุดโครงการวงเงิน 99.50 ล้านบาท
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาระบุว่า ได้มีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการป้องกันอุทกภัยเขตเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ วงเงิน 34.90 ล้านบาท รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและเตรียมความพร้อมเมือง วงเงินกว่า 1,087 ล้านบาท ตลอดจนโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำของโครงการชลประทานสงขลา วงเงินประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันของบประมาณจากรัฐบาล
แม้จังหวัดจะยืนยันว่า หาดใหญ่ไม่ได้ถูกตัดออกจากแผนแก้ปัญหาน้ำท่วม แต่ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังมีความกังวลจากบทเรียนอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา และต้องการเห็นความชัดเจนของแผนงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนัก
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ HatyaiFocus - หาดใหญ่โฟกัส
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