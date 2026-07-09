ชัชชาติ เปิดทีมบริหารสมัย 2 ย้ำไร้ "ระบบอากง" โยก "ต่อศักดิ์" นั่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศโครงสร้างทีมบริหารชุดใหม่ โดยย้ำว่าการปรับตำแหน่งครั้งนี้เป็นการจัดทีมให้เหมาะสมกับภารกิจ ไม่มีเรื่องการตอบแทนบุญคุณหรือสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น "ระบบอากง"
การปรับทีมบริหารครั้งนี้ยังคงใช้แกนหลักจากทีมเดิม ไม่ว่าจะเป็น นายวิศณุ ทรัพย์สมพล, น.ส.ทวิดา กมลเวชช, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ และนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขณะที่นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ถูกขยับขึ้นดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ดูแลภาพรวมด้านนโยบาย งบประมาณ และการประสานงานกับสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายจับตา คือบทบาทของนายต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งเดิม แต่ยังคงร่วมงานกับกรุงเทพมหานครในฐานะ "ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ" ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์และยังสามารถช่วยงานด้านยุทธศาสตร์ของเมืองได้
เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกระแส "ระบบอากง" นายชัชชาติ ยืนยันว่า ไม่มีระบบดังกล่าว พร้อมอธิบายว่าการจัดวางบุคลากรครั้งนี้เป็นเพียงการปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของงาน ไม่ใช่การลดคุณค่าหรือกันบุคคลใดออกจากทีม อีกทั้งตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ที่นายจักกพันธุ์ได้รับ ยังถือเป็นตำแหน่งที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
นายชัชชาติยังกล่าวว่า คะแนนเสียงกว่า 1.53 ล้านเสียง ที่ประชาชนมอบให้ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งล่าสุด เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันทำงานต่อด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นมากกว่าวาระแรก
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา กฎหมาย เมือง เศรษฐกิจ คนพิการ และการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยผู้ว่าฯ กทม. ย้ำว่าทุกตำแหน่งคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ใช่จากความสัมพันธ์ส่วนตัว
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