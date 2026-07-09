เมียนมาอย่างเซ็ง! ขายหมูอยู่ตลาดวังน้อย อยู่ดี ๆ ก็โดนรวบ ส่งกลับประเทศทันที
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดประเภท ภายในตลาดวังน้อยเมืองใหม่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนพบแรงงานชาวเมียนมา 3 ราย เป็นชาย 2 ราย และหญิง 1 ราย กำลังยืนขายเนื้อหมู รับเงิน และทอนเงินให้ลูกค้าภายในร้านจำหน่ายเนื้อหมูสด
จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่าแรงงานทั้ง 3 คน มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานถูกต้อง แต่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่ง "กรรมกร" เท่านั้น ไม่สามารถประกอบอาชีพขายของหน้าร้านหรือให้บริการลูกค้าได้ จึงถือว่าเป็นการทำงานนอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาต
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา "เป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้" ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท พร้อมดำเนินมาตรการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินคดีกับนายจ้างในข้อหา "ให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้" ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังน้อย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุว่า จะเดินหน้าตรวจสอบและกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทำงานผิดประเภท และคุ้มครองอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้สำหรับแรงงานไทย
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ "อยุธยาไทม์"
#NEWS1 รายงาน