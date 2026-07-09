CIB รวบหนุ่มบัญชีม้า บินปอยเปตสแกนหน้าให้แก๊งคอลฯ รับค่าจ้างบัญชีละ 1,600 บาท สุดท้ายถูกลอยแพกลับไทย
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมชายวัย 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีสนับสนุนขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังสืบสวนพบว่าบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาถูกใช้เป็นบัญชีรับเงินจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกผ่านเพจปล่อยกู้เงินออนไลน์ จนสร้างความเสียหายรวมกว่า 240,000 บาท
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารจำนวน 3 บัญชี ก่อนส่งมอบให้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยได้รับค่าตอบแทนเพียงบัญชีละ 1,600 บาท แต่บทบาทไม่ได้มีแค่การเปิดบัญชี เพราะยังถูกพาตัวเดินทางไปยังเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อทำหน้าที่สแกนใบหน้ายืนยันการทำธุรกรรมทุกครั้งที่มีเงินจากผู้เสียหายโอนเข้าบัญชี
ผู้ต้องหาให้การว่า ใช้เวลาพำนักอยู่ฝั่งกัมพูชาประมาณ 3-4 วัน คอยสแกนใบหน้าตามคำสั่งของขบวนการ เพื่อให้สามารถโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง กระทั่งบัญชีทั้งหมดถูกธนาคารอายัด แก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงยุติการใช้งาน ส่งตัวกลับประเทศไทย และปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่ ก่อนที่เจ้าตัวจะหลบหนีเรื่อยมา จนถูกตำรวจสอบสวนกลางติดตามจับกุมได้
จากการสอบสวนยังพบว่า ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการเงิน จากเดิมที่ใช้เพียงบัญชีม้า มาเป็นการนำเจ้าของบัญชีตัวจริงไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำหน้าที่สแกนใบหน้ายืนยันธุรกรรม ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการหลอกลวงออกจากระบบได้รวดเร็วขึ้น
ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนว่า การรับจ้างเปิดบัญชีม้า หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตน ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ก็อาจตกเป็นผู้ต้องหาและต้องรับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากบัญชีดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสร้างความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมาก
#NEWS1 รายงาน