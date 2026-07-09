ป.ป.ช.สกลฯ มาแล้ว! ปมงานศิลปะ "รางน้ำคร่อมเสาไฟ" คำตอบคือ...งานยุ่ง ต้องออกแบบอย่างนี้
กรณีภาพรางระบายน้ำที่ก่อสร้างคร่อมเสาไฟฟ้าริมทางหลวงหมายเลข 227 ช่วงวาริชภูมิ–พังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เปิดเผยว่า หลังเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก เจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช. สกลนคร ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการชี้แจงของผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุว่า สาเหตุที่ต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้คร่อมเสาไฟฟ้า เนื่องจากไม่สามารถย้ายเสาไฟฟ้าออกจากตำแหน่งเดิมได้ เพราะติดข้อจำกัดของแนวผิวจราจร รวมถึงแนวท่อเมนประปาที่อยู่ใต้ดิน ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างมีจำกัด จึงจำเป็นต้องออกแบบให้รางระบายน้ำโอบล้อมเสาไฟฟ้าแทน
คำชี้แจงดังกล่าว กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามจากประชาชนจำนวนมากว่า การออกแบบในลักษณะดังกล่าวเหมาะสมกับหลักวิศวกรรม การใช้งาน และความคุ้มค่าของงบประมาณหรือไม่ รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการบำรุงรักษาในอนาคตอย่างไร
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของ ป.ป.ช. สกลนคร ยังเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น โดยหากพบข้อบกพร่องหรือมีประเด็นที่อาจเข้าข่ายความไม่ชอบมาพากล ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเพจ "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน"
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