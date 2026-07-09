ป.ป.ช.ฟันอาญา อดีตนายกเทศมนตรีอุบลฯและอดีตสส.อุบลผู้เป็นสามี ฮั้วประมูล 26 โครงการ ฟาดไป 43 ล.บ.
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา นางรจนา กัลป์ตินันท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสามี ในคดีแบ่งจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 26 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 43.221 ล้านบาท เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา และมุ่งหมายมิให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า จากการไต่สวนพบว่า ในช่วงปลายปี 2548 ถึงต้นปี 2549 นายเกรียง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง สส.อุบลราชธานี ได้สั่งการให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง โดยแบ่งถนนแต่ละสายออกเป็นช่วง ๆ ให้แต่ละโครงการมีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท เพื่อให้เข้าเกณฑ์การจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา แทนการประกวดราคา
ต่อมา นางรจนา ในฐานะนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ลงนามอนุมัติแบบก่อสร้าง แยกเป็น 26 โครงการ ก่อนเสนอของบประมาณต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น 2 ชุด เพื่อไม่ให้โครงการที่เป็นถนนสายเดียวกันถูกพิจารณาพร้อมกัน
ป.ป.ช. ยังระบุว่า หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ นายเกรียงได้เข้ามาแทรกแซงการดำเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการให้เตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และมีการกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีเครือญาติเป็นเจ้าของ รวมถึงบริษัทของกลุ่มพวกพ้อง ได้เข้าเป็นคู่สัญญารับงานก่อสร้างกับเทศบาลนครอุบลราชธานี
จากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาต่อผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้อง ฐานร่วมกันดำเนินการแบ่งจ้างโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และเอื้อประโยชน์ให้เอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม การชี้มูลของ ป.ป.ช. เป็นขั้นตอนในกระบวนการไต่สวนและกล่าวหา ผู้ถูกชี้มูลยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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