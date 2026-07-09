ทนายอั๋นเปิด 2 หลักฐานใหม่ ลั่น โกงสอบท้องถิ่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ไม่คืบ โดน 157 เรียงตัว
ความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ยังคงเป็นที่จับตาของสังคม หลัง ทนายอั๋น บุรีรัมย์ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า หากหน่วยงานที่มีอำนาจไม่เร่งดำเนินคดีในคดีทุจริตดังกล่าว อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ทนายอั๋นระบุว่า ขณะนี้มี "หลักฐานใหม่ 2 ชิ้น" ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบ และอ้างว่าพบข้อมูลการจ่ายเงินให้กับ "เอเย่นต์รายใหญ่" โดยระบุว่าหลักฐานดังกล่าวได้เผยแพร่ไว้ในส่วนแสดงความคิดเห็นของโพสต์ พร้อมยืนยันว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังส่งสัญญาณเตือนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่า หากปล่อยให้คดีไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่มีพยานหลักฐานรองรับ อาจนำไปสู่การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ว่าเข้าข่ายละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของหลักฐานทั้งสองชิ้นต่อสาธารณะทั้งหมด และยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดจึงยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย
คดีทุจริตสอบท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการบรรจุบุคลากรภาครัฐ และหลายฝ่ายยังคงติดตามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและขยายผลจากหลักฐานใหม่ดังกล่าวอย่างไรต่อไป
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