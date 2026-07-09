หยดน้ำตาของคุณยายชาวบ้านทับลาน ชะตาชีวิตที่หาความยุติธรรมไม่เจอ
เสียงสะอื้นของหญิงชรารายหนึ่งจากพื้นที่ทับลาน กลายเป็นอีกหนึ่งภาพสะเทือนใจที่สะท้อนความทุกข์ของชาวบ้าน ซึ่งยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้บุกรุกป่า แต่กลับต้องเผชิญคดีความ ถูกดำเนินคดี และใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวมานานหลายปี
คุณยายเล่าว่า เพื่อนร่วมชุมชนหลายคนที่ร่วมกันปลูกป่า ดูแลป่า และช่วยกันดับไฟป่า ถูกศาลพิพากษาจำคุกไปแล้วหลายราย แม้แต่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำในการปลูกป่า ก็ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน ทำให้หลายครอบครัวเกิดความเครียดและความสิ้นหวัง
คุณยายกล่าวทั้งน้ำตาว่า ครอบครัวของตนไม่ได้บุกรุกพื้นที่อุทยาน แต่กลับถูกกล่าวหาว่าครอบครองพื้นที่ป่าผิดกฎหมาย ทั้งที่มีเพียงบ้านและที่ดินทำกิน ซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกสั่งรื้อถอนเมื่อใด พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐคืนความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านทับลาน
ช่วงหนึ่งของการสะท้อนความรู้สึก คุณยายกล่าวว่า
"พวกเราไม่ใช่เขมรอพยพ พวกเราเป็นคนไทย คืนความเป็นธรรมให้พวกเราเถอะ"
คุณยายยังระบุว่า หากได้รับการจัดสรรพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. อย่างถูกต้อง ชาวบ้านก็จะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งด้านการเกษตร การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พืชผล และโครงการต่าง ๆ ได้เหมือนเกษตรกรทั่วไป แต่ปัจจุบันกลับไม่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ เพราะไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน
นอกจากนี้ คุณยายยังเปิดเผยว่า หลังถูกดำเนินคดีเมื่อปี 2555 ครอบครัวต้องตกเป็นเหยื่อของการเรียกรับเงินจากบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือคดีได้ ทั้งการติดต่อผ่านทนายความและบุคคลรอบข้าง จนต้องขายควายและนำเงินเก็บทั้งหมดออกมาใช้ ด้วยความหวังว่าจะไม่ถูกจำคุก
คุณยายกล่าวอีกว่า ที่ดินของครอบครัวมีเพียงประมาณ 10 ไร่ที่ได้รับจากบิดา แต่ในสำนวนคดีกลับถูกระบุเป็น 35 ไร่ ส่งผลให้ต้องเผชิญค่าปรับจำนวนมหาศาล และยังต้องผ่อนชำระเงินตามคำพิพากษาเป็นรายเดือนมาจนถึงปัจจุบัน
ท้ายที่สุด คุณยายไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดเกินกว่าความเป็นธรรม หากเพียงต้องการให้ข้อเท็จจริงของชาวบ้านได้รับการรับฟัง และขอให้ภาครัฐทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนทับลาน เพื่อให้ผู้ที่ยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกป่า ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรม
#NEWS1 รายงาน