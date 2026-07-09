สนธิ เปิดใจ มองปาเลสไตน์และตะวันออกกลางแบบนี้
นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ศักดิ์ศรี ศีลธรรม ความยุติธรรม และความกล้าหาญ" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยช่วงหนึ่งของการบรรยายได้แสดงมุมมองต่อสถานการณ์ปาเลสไตน์และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พร้อมตั้งคำถามถึงบทบาทของประเทศมุสลิมหลายประเทศที่ยังไม่แสดงท่าทีหรือบทบาทอย่างเข้มแข็งต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น
นายสนธิกล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชาวปาเลสไตน์ต้องเผชิญกับความสูญเสียและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตคือ เหตุใดประเทศมุสลิมจำนวนมากจึงยังไม่สามารถรวมพลังหรือแสดงบทบาทที่ชัดเจนมากกว่านี้ในการปกป้องหรือสนับสนุนชาวปาเลสไตน์
ผู้กล่าวปาฐกถาระบุว่า จากมุมมองของตน อิหร่านเป็นประเทศที่แสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่องที่สุด ทั้งในเชิงนโยบายและการแสดงจุดยืนทางการเมืองระหว่างประเทศ พร้อมเห็นว่าอิหร่านยังคงรักษาท่าทีดังกล่าว แม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจและมาตรการคว่ำบาตรในหลายด้าน
นายสนธิยังกล่าวว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ได้เป็นเพียงปัญหาระหว่างประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นประเด็นที่สะท้อนเรื่องศักดิ์ศรี ความยุติธรรม และหลักการที่ประชาคมโลกควรให้ความสำคัญ พร้อมตั้งคำถามว่า หากประชาคมโลกเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมจริง เหตุใดหลายฝ่ายจึงยังคงมีท่าทีที่แตกต่างกันต่อเหตุการณ์ในภูมิภาคนี้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นมุมมองและความคิดเห็นของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่กล่าวระหว่างการปาฐกถา โดยสะท้อนทัศนะของผู้พูดต่อสถานการณ์ปาเลสไตน์และตะวันออกกลางในภาพรวม
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