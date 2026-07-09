สนธิลั่นสะเทือนโลก! หลักการทุกศาสนา ศีลเริ่มจาก "สัจจะ" ที่อิสราเอลไม่มี
นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ศักดิ์ศรี ศีลธรรม ความยุติธรรม และความกล้าหาญ" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยหยิบยกประเด็นเรื่อง "ศีลธรรม" ขึ้นเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ พร้อมระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาอื่นของโลก ต่างมีหลักคำสอนที่มุ่งให้มนุษย์ประพฤติดีและยึดมั่นในคุณธรรมไม่แตกต่างกัน
นายสนธิ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของศีลธรรมคือ "สัจจะ" หรือการรักษาคำพูด การซื่อตรงต่อคำมั่นสัญญา เพราะเมื่อบุคคลรักษาสัจจะได้ ก็จะเกิดความจริง และเมื่อสังคมตั้งอยู่บนความจริง ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นตามมา
ผู้กล่าวปาฐกถาระบุว่า หากบุคคลหรือรัฐใดไม่ยึดมั่นในสัจจะ ไม่รักษาคำมั่นสัญญา หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ย่อมไม่อาจอ้างความชอบธรรมหรือความยุติธรรมได้ แม้จะมีอำนาจหรือได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติก็ตาม
ในช่วงหนึ่งของปาฐกถา นายสนธิได้เชื่อมโยงหลักคิดดังกล่าวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยแสดงความเห็นว่า รัฐอิสราเอลไม่มีหลักสัจจะตามความหมายที่ตนกล่าวถึง และมองว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อาจอ้างความชอบธรรมทางศีลธรรมได้ ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นมุมมองและความคิดเห็นของนายสนธิที่กล่าวระหว่างการปาฐกถา
นายสนธิทิ้งท้ายว่า หากโลกยังต้องการเห็นสันติภาพและความยุติธรรม สิ่งแรกที่ทุกฝ่ายต้องกลับมายึดถือ ไม่ใช่อำนาจหรือผลประโยชน์ แต่คือ "สัจจะ" เพราะศีลธรรมเริ่มต้นจากการรักษาคำพูด และเมื่อมีศีลธรรม จึงจะเกิดความจริง ก่อนนำไปสู่ความยุติธรรมในที่สุด
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