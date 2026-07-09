สนธิฟาด! เมื่อเงินกลายเป็นพระเจ้า ศักดิ์ศรีจึงถูกเหยียบย่ำ
นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ศักดิ์ศรี ศีลธรรม ความยุติธรรม และความกล้าหาญ" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเปิดประเด็นแรกด้วยการตั้งคำถามต่อค่านิยมของสังคมโลกในปัจจุบัน ที่กำลังให้คุณค่ากับความมั่งคั่ง ชื่อเสียง และสถานะทางสังคม มากกว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์
นายสนธิ ระบุว่า ศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่สามารถวัดได้จากฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล หรือระดับการศึกษา เพราะคนที่มีทรัพย์สินมหาศาลอาจไม่มีศักดิ์ศรี ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำซึ่งดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจต่อผู้อื่น กลับเป็นผู้ที่มีคุณค่าและได้รับความเคารพอย่างแท้จริง
ผู้กล่าวปาฐกถาอธิบายว่า ศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมอบให้ และไม่สามารถซื้อหาด้วยเงิน แต่เกิดจากการสร้างขึ้นด้วยการประพฤติตน ความซื่อสัตย์ การรักษาคำพูด และการไม่เอาเปรียบผู้อื่น พร้อมย้ำว่า ผู้ที่มีศักดิ์ศรีย่อมไม่ดูหมิ่นผู้ที่ด้อยกว่า ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือมีสถานะทางสังคมแตกต่างกัน เพราะคุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่สิ่งที่ครอบครอง
นายสนธิยังสะท้อนมุมมองว่า ปัญหาสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน คือการนำ "เงิน" มาเป็นเครื่องตัดสินคุณค่าของมนุษย์ จนทำให้หลายคนพร้อมละทิ้งหลักการ ความซื่อสัตย์ และศักดิ์ศรี เพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทางสังคม การเมือง และความขัดแย้งในระดับโลก
ทั้งนี้ นายสนธิระบุว่า ศักดิ์ศรีไม่ใช่เพียงคุณธรรมประจำตัวบุคคล แต่เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ศีลธรรม ความยุติธรรม และความกล้าหาญ ซึ่งเป็นประเด็นที่เขาจะอธิบายต่อในลำดับถัดไปของปาฐกถา
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