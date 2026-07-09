ปมร้อน ปะปาฯ! "ชาดา" แฉระบบซื้อน้ำเอกชน ขายได้กำไร แต่ของบหลวงจ่าย
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกจับตา หลัง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ออกมาเปิดเผยข้อมูลและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยระบุว่า ระบบการใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้อาจสร้างภาระให้กับงบประมาณแผ่นดิน ทั้งที่ กปภ. มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชน
นายชาดา กล่าวว่า ในบางพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคมีการซื้อน้ำจากภาคเอกชนเพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการดำเนินงาน แต่สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตคือ รายได้จากการจำหน่ายน้ำกลับถูกนำไปเป็นรายได้ขององค์กร ก่อนแบ่งผลกำไรตามระบบของรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำจากเอกชน กลับมีการตั้งของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาชำระแทน
นายชาดา ระบุว่า หากเป็นเช่นนี้จริง ก็เป็นเรื่องที่ควรได้รับการตรวจสอบ เพราะเห็นว่า รายได้ที่จัดเก็บจากประชาชนควรถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำก่อน ไม่ใช่นำไปคำนวณเป็นกำไร แล้วให้รัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินเข้ามารับภาระแทน พร้อมใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นลักษณะการบริหารที่ "น่าเกลียดสิ้นดี"
นอกจากนี้ นายชาดายังตั้งคำถามต่อไปว่า ระบบลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาค หรือยังมีรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษี
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นข้อสังเกตและข้อกล่าวอ้างของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากการประปาส่วนภูมิภาคต่อประเด็นดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน