กมธ.เดือด! กสถ. เบี้ยวแจงปมโกงสอบท้องถิ่น ขู่ใช้อำนาจเรียก
การประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องสะดุดลง หลัง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ไม่ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมตามกำหนด
แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการ แต่การไม่เข้าชี้แจงของ กสถ. ทำให้กรรมาธิการแสดงความไม่พอใจ พร้อมระบุว่า หน่วยงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสอบแข่งขัน ควรเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ เพื่อคลายข้อสงสัยที่สังคมกำลังจับตา
กรรมาธิการย้ำว่า การตรวจสอบคดีนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาความจริง และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้สอบที่สุจริต จึงคาดหวังให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พร้อมเตือนว่า หาก กสถ. ยังไม่เข้าชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป อาจต้องใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการออกหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตามกฎหมาย
สำหรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่น อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบขบวนการซื้อขายตำแหน่ง เส้นทางการเงิน และผู้ที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ
กรรมาธิการยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงจนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน และจะไม่ปล่อยให้คดีสำคัญที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเงียบหายไป
#NEWS1 รายงาน