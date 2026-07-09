"สนธิ" เปิดปัญหาต่างด้าวบนเกาะพะงัน ทำไมรัฐบาลเลี้ยงไข้ปล่อยเรื้อรัง?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง สนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวในรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" หยิบยกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างด้าวและนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมตั้งคำถามไปยังหน่วยงานภาครัฐว่า เหตุใดปัญหาดังกล่าวจึงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเหตุใดการบังคับใช้กฎหมายจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายสนธิกล่าวว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย เกาะพะงันมีชาวต่างด้าวและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านรวมถึงผู้ประกอบการบางส่วนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน อาทิ การฝ่าฝืนกฎจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย การส่งเสียงดัง การทะเลาะวิวาท รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในพื้นที่
ผู้ดำเนินรายการยังอ้างถึงข้อมูลที่ทีมงานได้รับจากผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้าบางแห่งบนเกาะพะงัน ซึ่งระบุว่า เคยพบปัญหาการไม่ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ การขอคืนสินค้า การใช้สินค้าภายในร้านโดยไม่ได้ชำระเงิน รวมถึงพฤติกรรมที่สร้างภาระให้กับพนักงานร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้างและประสบการณ์ที่นายสนธิระบุว่าได้รับจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
นายสนธิยังตั้งข้อสังเกตว่า หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวไทย
ทั้งนี้ พฤติกรรมของบุคคลบางรายไม่สามารถนำไปเหมารวมกับชาวต่างด้าวหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดได้ และหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ย่อมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณี
#NEWS1 รายงาน