งามหน้าไหม! อังกฤษชี้ไทยกลายเป็นต้นทางหลักลักลอบส่งกัญชา สะท้อนปัญหาคุมไม่อยู่
สถานการณ์การลักลอบส่งกัญชาจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ กำลังสร้างความกังวลในระดับนานาชาติ หลังสื่อมวลชนต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในจุดต้นทางสำคัญของการลักลอบขนกัญชาเข้าสู่สหราชอาณาจักร จนรัฐบาลอังกฤษต้องยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานไทยเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายลักลอบขนกัญชาข้ามชาติ
รายงานระบุว่า หลังประเทศไทยปลดล็อกกัญชาเมื่อปี 2565 จำนวนร้านจำหน่ายกัญชาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่มาตรการควบคุมกลับไม่สามารถตามการขยายตัวของตลาดได้ทัน ส่งผลให้ขบวนการลักลอบขนยาเสพติดฉวยโอกาสนำกัญชาจากประเทศไทยลำเลียงออกนอกประเทศ โดยเฉพาะไปยังสหราชอาณาจักร
ข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอังกฤษ ระบุว่า ปริมาณการตรวจยึดกัญชาที่มีต้นทางจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศต้นทางหลักของกัญชาที่ถูกลักลอบนำเข้าสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อังกฤษต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารและสัมภาระจากเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย
กระแสดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลไทย จนนำไปสู่การกลับมาทบทวนนโยบายกัญชาอีกครั้ง โดยมีการยกระดับมาตรการควบคุมการส่งออก การตรวจค้นตามสนามบิน และการดำเนินคดีกับผู้ลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศอย่างจริงจัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเฉพาะภาพลักษณ์ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังทำให้ไทยถูกจับตาในฐานะประเทศต้นทางของเครือข่ายลักลอบขนกัญชาระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับหลายประเทศในอนาคต
ขณะที่หลายฝ่ายในประเทศไทยเริ่มตั้งคำถามว่า นโยบายกัญชาที่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจนั้น มีมาตรการกำกับดูแลที่เพียงพอหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสายตานานาชาติ กลับสะท้อนว่ากัญชาจากประเทศไทยกำลังหลุดรอดออกสู่ตลาดมืดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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