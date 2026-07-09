อึ้ง! เขมรยังค้างหนี้ไทย 1.7 พันล้าน "คริส" จี้รัฐบาลตัดงบเกี่ยวข้องกับเงินกู้กัมพูชา
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เกิดการอภิปรายอย่างเข้มข้น หลัง นายคริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ ในฐานะกรรมาธิการฯ ตั้งข้อสังเกตและเสนอให้ตัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินกู้ของกัมพูชา โดยระบุว่า ภายใต้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำลังตึงเครียด รัฐบาลควรทบทวนความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าว
นายคริส เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่ได้รับคำชี้แจงในที่ประชุม พบว่า ปัจจุบันกัมพูชายังคงมีหนี้เงินกู้ระยะยาวค้างชำระต่อประเทศไทยประมาณ 1,745 ล้านบาท พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดประเทศไทยจึงยังคงตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ทั้งที่ประชาชนจำนวนมากยังไม่เข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้งบในช่วงเวลานี้
ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เป็นงบประมาณรวมกว่า 31.2 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณ 18.2 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณอีก 13 ล้านบาท ใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชดเชยส่วนต่าง R60/67 ของกัมพูชา และโครงการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท
นายคริส ระบุว่า แม้เม็ดเงินดังกล่าวจะไม่ใช่วงเงินขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งประเทศ แต่ถือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง พร้อมยืนยันว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศเป็นอันดับแรก
อย่างไรก็ตาม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณดังกล่าว ไม่ใช่การจ่ายเงินให้กัมพูชาโดยตรง แต่เป็นภาระผูกพันตามสัญญาที่รัฐบาลไทยต้องชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินของไทย เช่น EXIM Bank และหากมีการตัดงบประมาณดังกล่าว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นสถาบันการเงินของไทย ไม่ใช่ฝ่ายกัมพูชา พร้อมยืนยันว่า การชำระหนี้ของกัมพูชายังคงดำเนินการตามกำหนด และยังไม่มีปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้
ภายหลังการอภิปราย นายภราดร ปริศนานันทกุล ประธานการประชุม ได้มีมติให้แขวนประเด็นดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของเงื่อนไขสัญญา ภาระผูกพันทางการเงิน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนจะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง
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