โป๊ะแตก! ป.ป.ช. แกะรอยเงินส่วย เหมืองแร่พะเยา โอนเข้าบัญชีข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตขนแร่ในจังหวัดพะเยา โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ทีมสืบสวนของ ป.ป.ช. ภาค 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางใหญ่ เข้าจับกุม นายสุรชัย หรือไพโรจน์ อดีตกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทรับสัมปทานเหมืองแร่แบไรต์ จังหวัดพะเยา ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5
สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่า คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจสอบพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐระดับหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดพะเยา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ดำเนินการชักตัวอย่างแร่ตามขั้นตอนก่อนออกใบอนุญาตขนแร่ แต่ใช้วิธีประเมินจากขนาดกองแร่และลงนามรับรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต
จากการสืบสวนของ ป.ป.ช. พบข้อมูลว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นนายทุนเหมืองแร่ ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัวของข้าราชการรายดังกล่าวหลายครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงเส้นทางการเงิน และนำไปสู่การดำเนินคดี
สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุเพิ่มเติมว่า แม้ผู้ต้องหาจะถูกออกหมายจับตั้งแต่ปี 2565 และมีการหลบหนีไปพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้สำเร็จ ก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ย้ำว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญา ยังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
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