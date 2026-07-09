น้ำตาร่วง! เงินผู้ประกันตน 3.3 ล้านล้าน ซื้อตึก-ลงทุนผิดพลาด...ใครรับผิดชอบ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลัง ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้ดำเนินรายการ "ชัดเจนเปลี่ยน" ทางสถานีข่าว NEWS1 หยิบยกการบริหารกองทุนประกันสังคมขึ้นมาวิเคราะห์ พร้อมตั้งคำถามถึงการบริหารเงินกองทุนมูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสมทบจากลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ ที่สะสมมาจากแรงงานของคนไทยตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี
นายยุทธิยง ระบุว่า ทุกเดือนคนทำงานทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท คนงานโรงงาน พนักงานโรงพยาบาล พนักงานออฟฟิศ รวมถึงผู้ใช้แรงงานในหลากหลายอาชีพ ต่างถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยความหวังว่า วันหนึ่งเมื่อเจ็บป่วย ว่างงาน ทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุ เงินก้อนนี้จะเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิต
ผู้ดำเนินรายการตั้งข้อสังเกตว่า เงินจำนวนกว่า 3.3 ล้านล้านบาท ล้วนเกิดจากหยาดเหงื่อของผู้ประกันตน แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยกลับไม่ทราบว่า เงินดังกล่าวถูกนำไปบริหารอย่างไร ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด และสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่
ในรายการยังมีการกล่าวถึงประเด็นที่เคยเป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้ออาคารมูลค่าหลายพันล้านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารกองทุน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเสียงเรียกร้องจากสังคมให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียด และเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารเงินของผู้ประกันตน
นายยุทธิยง ระบุว่า การลงทุนย่อมมีโอกาสได้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงควบคู่กัน แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการเห็น คือการบริหารที่รอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ในกองทุนไม่ใช่เงินของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นเงินของผู้ประกันตนทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินรายการยังตั้งคำถามว่า หากการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารกองทุนในอนาคตเกิดความผิดพลาดจนสร้างความเสียหาย ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ประกันตนอย่างไร และจะมีมาตรการใดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของเงิน ซึ่งก็คือผู้ประกันตนหลายสิบล้านคน
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคม ขณะที่ผู้ประกันตนจำนวนมากต่างต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน การลงทุน และผลตอบแทน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินออมเพื่ออนาคตของพวกเขาจะได้รับการดูแลด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุด
#NEWS1 รายงาน