ถอนฟ้อง "ทราย สมุทร" แล้ว! ทีมกฎหมายขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสู้คดี
คดีความแพ่งที่มีการฟ้องร้อง "ทราย สมุทร" ได้ข้อยุติลงอีกขั้น หลังฝ่ายผู้ฟ้องตัดสินใจยื่นถอนฟ้อง ส่งผลให้การดำเนินคดีในส่วนดังกล่าวสิ้นสุดลง ท่ามกลางความยินดีของทีมกฎหมายและผู้ที่ร่วมติดตามคดี
ภายหลังการถอนฟ้อง มีการเผยแพร่ข้อความจากทีมผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ของคุณทราย สมุทร ทั้งการประชุมหารือ วางแนวทางการต่อสู้คดี การเจรจา การแถลงข่าว การรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการซักซ้อมพยานอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานที่มีส่วนร่วมในคดี ประกอบด้วย สำนักงานกฎหมายเบญจมา อภัยวงศ์, ทีมมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน, สำนักงานกฎหมายอรุณอมรินทร์ (ทีมทนายปุย) รวมถึง คุณเอกราช นามโภคิน ที่ร่วมกันทำงานตลอดการดำเนินคดี พร้อมระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติและเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
อย่างไรก็ตาม การถอนฟ้องในครั้งนี้เป็นการยุติคดีในส่วนที่มีการฟ้องร้องดังกล่าว และถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของคดี โดยทีมกฎหมายย้ำว่า การทำงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกฟ้องตามกระบวนการยุติธรรม และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมจนคดีเดินมาถึงบทสรุปในครั้งนี้
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