คนมันรั้น! แต่เกมแล้ว "โล้นปริศนา" ถูกศาลไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล ฝ่าฝืนข้อกำหนด เยาะเย้ยจำเลย-ข่มขู่
คดีที่สังคมจับตาเกี่ยวกับ "โล้นปริศนา" มีความคืบหน้าสำคัญ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ไต่สวนข้อหาละเมิดอำนาจศาล หลังพิเคราะห์พฤติการณ์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาอาจกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล จากการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ศาลเคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
จากรายงานกระบวนพิจารณาของศาล ระบุว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดี พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งศาลเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย กระทบต่อความสงบเรียบร้อย และส่งผลเสียต่อกระบวนการพิจารณาคดี
ศาลยังระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้เคยมีการตักเตือนผู้ถูกกล่าวหา พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหายังเคยแสดงตนต่อศาลและรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว แต่ต่อมากลับยังคงเผยแพร่ข้อความเกี่ยวข้องกับคดีผ่านสื่อออนไลน์อีก จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเป็นการเจตนาฝ่าฝืนข้อกำหนดของศาล
ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงมีคำสั่งออกหมายเรียก นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ให้มาสอบปากคำต่อหน้าผู้อำนวยการศาลแพ่งพระโขนง และเจ้าหน้าที่ตำรวจศาล เพื่อดำเนินกระบวนการไต่สวนในข้อหาละเมิดอำนาจศาล พร้อมมีคำสั่งยกเลิกนัดสืบพยานที่กำหนดไว้ในวันถัดไป เพื่อดำเนินการในประเด็นดังกล่าวก่อน
ขณะเดียวกัน ภายหลังมีคำสั่งศาล อ.คมสัน โพธิ์คง ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า
"แสงเรือนจำสว่างจ้า ศาลสั่งไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลแล้ว ไม่ต้องมาไหว้สวยต่อหน้าศาลอีกนะ"
แม้จะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลโดยตรง แต่ข้อความดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเชื่อมโยงไปยังกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การไต่สวนยังอยู่ในกระบวนการของศาล และยังไม่มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด
#NEWS1 รายงาน