ด่วน! อ.คมสันโพสต์ ศาลไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลแล้ว ไม่ต้องมาไหว้สวย โซเชียลโยง "โล้นปริศนา"
กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกจับตาในโลกออนไลน์ เมื่อ อ.คมสัน โพธิ์คง นักวิชาการด้านกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า
"แสงเรือนจำสว่างจ้า ศาลสั่งไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลแล้ว ไม่ต้องมาไหว้สวยต่อหน้าศาลอีก"
ข้อความดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น และเชื่อมโยงไปถึงกรณีที่สังคมเรียกกันว่า "โล้นปริศนา" ซึ่งก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีของ "ทราย สก๊อต" และถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาล จนนำไปสู่ประเด็นเรื่องการละเมิดอำนาจศาล
อย่างไรก็ตาม จากโพสต์ของ อ.คมสัน ไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดโดยตรง มีเพียงการกล่าวถึงการที่ศาลมีคำสั่งไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล ทำให้เกิดการตีความและเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ว่าหมายถึงกรณีใดกันแน่ ขณะที่ยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าตัวว่าโพสต์ดังกล่าวพาดพิงถึงบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่จับตา เนื่องจากหากศาลมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งเพิ่มเติมในคดีดังกล่าว อาจส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน