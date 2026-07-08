น่าเวทนา! เวเนฯ ยังหนัก ดับเพิ่ม 3.5 พันราย เจ็บ 1.6 หมื่นราย ไร้ที่อยู่ 1.8 หมื่นราย จุดพักพิงรับไม่ไหว
สถานการณ์หลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งในประเทศเวเนซุเอลา ยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,535 ราย ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 16,700 ราย และประชาชนเกือบ 18,000 คน ต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย หลังบ้านเรือนและอาคารจำนวนมากพังเสียหายอย่างหนัก
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ได้แก่ กรุงการากัส และพื้นที่ชายฝั่งรัฐลาไกวรา ซึ่งเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหาย ท่ามกลางซากอาคารที่ถล่ม ขณะที่หลายครอบครัวยังคงเฝ้ารอปาฏิหาริย์ว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติม
แม้ทางการจะเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า 80 แห่ง เพื่อรองรับผู้ประสบภัย แต่หลายแห่งเริ่มประสบปัญหาความแออัดอย่างหนัก จนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขออกมาเตือนว่า สภาพความเป็นอยู่ที่หนาแน่นอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ปัญหาน้ำสะอาดไม่เพียงพอ และสุขอนามัยที่ย่ำแย่ หากไม่เร่งแก้ไขอาจซ้ำเติมวิกฤตด้านมนุษยธรรมให้รุนแรงยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และหลายประเทศ ได้เร่งส่งทีมแพทย์ ทีมกู้ภัย และสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่หลายฝ่ายยอมรับว่า ความช่วยเหลือที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังคงขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และที่พักอาศัยที่ปลอดภัย
#NEWS1 รายงาน