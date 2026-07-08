รทสช.ขยับแล้ว! ตั้ง กก.จริยธรรมสอบ "ชณทัต" ลั่นผิดจริงฟันเด็ดขาด
พรรครวมไทยสร้างชาติเริ่มเดินหน้าตรวจสอบกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปซึ่งเชื่อมโยงกับ นายชณทัต ปัทะมะภูวดล อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเอกฉันท์ มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า พรรคให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของสมาชิกพรรค พร้อมยืนยันว่า พรรคนิ่งนอนใจไม่ได้ต่อประเด็นที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตามข้อบังคับของพรรค
พร้อมกันนี้ พรรคยังประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำความผิด โดยหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมหรือกฎหมายจริง จะดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับของพรรคอย่างเด็ดขาด และไม่มีข้อยกเว้น
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในพรรค ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมีความผิดหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมตามขั้นตอนต่อไป
กรณีดังกล่าวจึงเป็นอีกบททดสอบสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติ ในการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบังคับใช้มาตรฐานด้านจริยธรรมกับสมาชิกพรรคอย่างเท่าเทียม และโปร่งใส
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