รัฐเดินเกมฟันจริยธรรม! 5 พันรายลุ้นชะตา กสถ.ชี้พ้นราชการหรือไม่
คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยล่าสุดภาครัฐเร่งวางแนวทางดำเนินการทั้งในด้านกฎหมาย วินัย และมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับระบบราชการ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต
หนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามอง คือกลุ่มผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกว่า 5,000 ราย ซึ่งจะต้องรอการพิจารณาของ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ว่าจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรต่อสถานะการรับราชการของแต่ละบุคคล โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามข้อมูล หลักฐาน และกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังเตรียมนำประเด็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคู่กับการดำเนินการทางวินัยและกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ดำรงตำแหน่งในภาครัฐ และป้องกันไม่ให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติด้านจริยธรรมใช้ช่องว่างของกฎหมายกลับเข้าสู่ตำแหน่งราชการหรือก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองในอนาคต
นอกจากนี้ คณะทำงานที่รัฐบาลแต่งตั้งยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระบบสอบแข่งขัน การคัดเลือก และการกำกับดูแลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการทุจริตในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในข่ายตรวจสอบทุกคนยังคงได้รับสิทธิ์ตามกระบวนการกฎหมาย จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจ ขณะที่สังคมยังคงจับตาการทำงานของ กสถ. ว่าจะมีแนวทางพิจารณาอย่างไรต่อบุคลากรกว่า 5,000 รายที่อยู่ในกระแสการตรวจสอบครั้งนี้
การดำเนินการครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของการยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในระบบราชการไทย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการสอบแข่งขันและการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
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