คนภูเก็ตท้อ! คนไทยตั้งแผงโดนไล่ที่ โดนปรับ โดนยึดของ แต่เมียนมาเปิดร้านไม่จบ เปิดขายสบาย
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่เสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย หลังระบุว่าผู้ค้าคนไทยจำนวนไม่น้อยถูกเจ้าหน้าที่เข้มงวด ทั้งการไล่รื้อแผงค้า การจับปรับ และการยึดสินค้า ขณะที่ร้านค้าของชาวเมียนมาหลายแห่งยังเปิดดำเนินกิจการได้ตามปกติ
ข้อความที่ถูกเผยแพร่ระบุว่า ผู้ค้าคนไทยหลายรายกำลังเผชิญปัญหาการค้าขายที่ซบเซาอยู่แล้ว แต่ยังต้องรับภาระค่าปรับและสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงเกิดความรู้สึกว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจไม่มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดร้านค้าของชาวต่างชาติบางแห่งจึงยังสามารถเปิดขายได้โดยไม่เห็นการตรวจสอบในลักษณะเดียวกัน
ประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง และหากมีการตรวจสอบหรือบังคับใช้กฎหมาย ควรดำเนินการกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เผยแพร่ผ่านเพจ ภูเก็ตไทม์ ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นดังกล่าว และยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดต่อไป
ข้อมูล : เพจภูเก็ตไทม์
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