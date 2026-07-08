ทางหลวงสกลทำถึง! งบรางระบายน้ำ 49 ล้าน สร้างงานศิลป์ รางน้ำคร่อมเสาไฟฟ้าไว้ให้เชยชม
โครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 227 ช่วง วาริชภูมิ–พังโคน จังหวัดสกลนคร กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ภาพงานก่อสร้างรางระบายน้ำที่ทำคร่อมเสาไฟฟ้า จนหลายคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการออกแบบและการดำเนินงาน ว่าจะสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
จากข้อมูลที่เผยแพร่ ระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นงานฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวง วงเงินงบประมาณกว่า 49 ล้านบาท แต่ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นรางระบายน้ำที่ถูกก่อสร้างล้อมรอบเสาไฟฟ้า จนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมีการตั้งข้อสังเกตว่า การก่อสร้างในลักษณะนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงการบำรุงรักษาในอนาคต
ภายหลังภาพถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงว่า รูปแบบการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ รวมทั้งจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ หากพบว่ามีข้อบกพร่องในการดำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกรมทางหลวงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทำให้สังคมยังคงติดตามและรอคำตอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลและภาพ : เพจ "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน"
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