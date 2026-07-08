คนไทยงง! ทำไม จนท.รัฐตรวจไม่เจอ เพจดังบางแสนโพสต์ เมียนมาบ่อวินเปิดสะดวกซื้อเถื่อน ของเมียนมาแทบทั้งร้าน
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ "เพื่อนข่าวสายเจาะ บางแสน" เผยข้อมูลกรณีพบชาวเมียนมาประกอบธุรกิจภายในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเมียนมา ไม่มีฉลากภาษาไทย และไม่พบหลักฐานการเสียภาษีนำเข้า
ตามข้อมูลระบุว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลบ่อวิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา พบว่ามีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าจริง อีกทั้งยังพบการประกอบกิจการตัดผมภายในบริเวณเดียวกัน จึงได้บันทึกข้อมูลและรายงานให้อำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง คือข้อสงสัยของประชาชนว่า หากร้านดังกล่าวเปิดดำเนินการมาระยะหนึ่ง เหตุใดหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลจึงไม่ตรวจพบก่อนที่จะมีการร้องเรียนจากชาวบ้าน และเหตุใดสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวนมากจึงสามารถวางจำหน่ายได้
ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นการอ้างอิงจากเพจ "เพื่อนข่าวสายเจาะ บางแสน" และผลการตรวจสอบของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามขั้นตอนกฎหมาย
#NEWS1 รายงาน