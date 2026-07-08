รวบ 2 หนุ่ม รุ่นนักเลงตกยุค หน้าอุเทนถวาย พบอาวุธ 9 มม. โดนรวบนั่งหมดสภาพ
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน เข้าจับกุมชาย 2 ราย หลังตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัย บริเวณทางเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธขนาด 9 มม. พร้อมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้เป็นของกลาง ก่อนควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของอาวุธดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบว่ามีการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื่นหรือบุคคลอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ภาพของการยกพวกตีกันหรือแสดงตัวเป็นนักเลงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต กำลังกลายเป็นเรื่องที่สังคมตั้งคำถามมากขึ้น เพราะปัจจุบันนักศึกษาสายอาชีพและเด็กช่างจำนวนไม่น้อย ต่างมุ่งมั่นเรียนเพื่อสร้างอนาคต มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัว มากกว่าจะเสียเวลาไปกับความขัดแย้งหรือการสร้างปัญหาให้สังคม จนหลายฝ่ายมองว่า ยุคของ "นักเลงสถาบัน" กำลังค่อย ๆ หมดไป เหลือเพียงคนส่วนน้อยที่ยังยึดติดกับพฤติกรรมแบบเดิม
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ผ่านเพจ สน.ปทุมวัน ซึ่งรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ โดยรายละเอียดข้อกล่าวหาและผลการสอบสวนเพิ่มเติม ยังต้องรอการเปิดเผยจากพนักงานสอบสวนอย่างเป็นทางการ
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