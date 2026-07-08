ทรายเปิดใจ ถอนฟ้องไม่ได้แก้ทุกปัญหา ยังไม่เคยได้รับการเยียวยา ความยุติธรรมไม่เคยได้รับ ชีวิตไร้ความมั่นคง
แม้คดี "เนรคุณ" จะยุติลงหลังฝ่ายโจทก์ยื่นถอนฟ้อง แต่ ทรายสมุทร (สก็อต) เปิดใจระหว่างการแถลงข่าวว่า การถอนฟ้องครั้งนี้เป็นเพียงการยุติคดีในทางกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดในชีวิตของตนจะจบลง
ทราย ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อชีวิตในหลายด้าน จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง แม้จะสามารถทำงานและหาเลี้ยงตัวเองได้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งด้านจิตใจและการใช้ชีวิต ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริง
เจ้าตัวยังกล่าวว่า ทุกวันนี้ยังต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอน และยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะต้องเผชิญกับอะไรอีก พร้อมย้ำว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่บุคคลคนหนึ่งควรต้องแบกรับเพียงลำพัง
ทราย ยังสะท้อนความรู้สึกว่า ตลอดช่วงเวลากว่าสองเดือนที่ผ่านมา ต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงมองว่าการถอนฟ้องเพียงอย่างเดียว ยังไม่อาจเรียกได้ว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะยังไม่มีการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิต
อย่างไรก็ตาม ทรายยืนยันว่า พร้อมเปิดใจพูดคุยกับครอบครัว หากทุกฝ่ายมีความจริงใจและพร้อมหาทางออกร่วมกัน พร้อมย้ำว่า สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในเวลานี้ ไม่ใช่เพียงการจบคดี แต่คือการได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นคง ได้รับความเป็นธรรม และสามารถเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกรับบาดแผลจากอดีตอีก
#NEWS1 รายงาน