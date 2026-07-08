เดือด! รสนาซัดลดน้ำมันแค่ปาหี่ ไม่แตะทุนพลังงาน ประชาชนแบกหนี้แทน
ประเด็นการปรับลดราคาน้ำมันของรัฐบาลยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นางรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้เป็นเพียง "ปาหี่" เพราะไม่ได้ลดจากต้นทุนที่แท้จริง แต่เป็นการนำภาระไปผลักไว้ที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งท้ายที่สุดประชาชนจะต้องร่วมรับภาระในอนาคต
รสนา ระบุว่า มาตรการดังกล่าวเป็นลักษณะของการนำเงินในอนาคตมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยรัฐบาลเลือกเพิ่มการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการปรับโครงสร้างต้นทุน ทำให้ภาระของกองทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า วิธีการดังกล่าวไม่ใช่การลดราคาน้ำมันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เข้าไปจัดการค่าการกลั่น และค่าการตลาด ซึ่งมองว่ายังอยู่ในระดับสูง ทั้งที่หลายภาคส่วนเคยเสนอให้มีการทบทวนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมทั้งเห็นว่า หากมีการปรับโครงสร้างต้นทุนอย่างจริงจัง ประชาชนอาจได้รับประโยชน์มากกว่าการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยราคา
ด้าน นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่า การลดราคาน้ำมันครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการปรับโครงสร้างราคา แต่เป็นการใช้กลไกกองทุนน้ำมันที่ยังมีภาระหนี้สะสมจำนวนมาก พร้อมเสนอให้มีการปฏิรูประบบโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม นายเอกณัฐ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นน้ำมันประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อนำมาช่วยชดเชยส่วนต่างราคาและลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคู่กับมาตรการปรับลดราคาน้ำมันที่ประกาศออกมา
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นที่ถกเถียงระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพในระยะสั้น กับฝ่ายที่มองว่าควรปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมากกว่าการใช้มาตรการเฉพาะหน้า
#NEWS1 รายงาน