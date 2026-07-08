สำคัญกว่าถอนฟ้อง "เนรคุณ" คือความเป็นธรรมที่ต้องเกิดขึ้น
แม้คดี "เนรคุณ" จะสิ้นสุดลงหลังฝ่ายโจทก์ยื่นถอนฟ้อง แต่สำหรับ ทรายสมุทร (สก็อต) เจ้าตัวยืนยันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงการยุติคดีหนึ่งคดีเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดในชีวิตจะได้รับการแก้ไข
ทราย ระบุระหว่างการแถลงข่าวว่า การถอนฟ้องเป็นเพียงการยุติการดำเนินคดีที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรก แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม และยังไม่มีการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
เจ้าตัวยังกล่าวว่า ชีวิตของตนได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งความไม่มั่นคงในการใช้ชีวิตและภาระที่ต้องแบกรับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมย้ำว่า สิ่งที่ต้องการเห็นมากกว่าการถอนฟ้อง คือการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำให้ความจริงปรากฏ และให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา
อีกประเด็นที่ทรายย้ำอย่างชัดเจน คือเรื่องของ "พาย" ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า และเห็นว่าควรเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากคนในครอบครัวต้องการแสดงความจริงใจ ก็ควรให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อเท็จจริง เพื่อให้ทุกอย่างได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการ
นอกจากนี้ ทรายยังกล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดสองเดือนที่ผ่านมา ทำให้ต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองมาโดยตลอด แม้วันนี้คดีหนึ่งจะยุติลง แต่ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นครบถ้วน เพราะยังมีหลายคำถามที่รอคำตอบ และหลายเรื่องที่สังคมยังควรติดตามต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทรายยืนยันว่า หากทุกฝ่ายเปิดใจพูดคุยกันด้วยความจริงใจ ก็พร้อมเข้าสู่การหารือเพื่อคลี่คลายปัญหา แต่สิ่งที่สังคมควรให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงการถอนฟ้องคดี "เนรคุณ" หากคือการทำให้ทุกประเด็นที่ยังค้างคา ได้รับการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถก้าวต่อไปได้อย่างแท้จริง
#NEWS1 รายงาน