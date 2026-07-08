ต่างชาติภูเก็ตชั้น "กาก" ซ่าอีกแล้ว ซิ่งเจ็ตสกีชน โดนทวงค่าเสียหายกลับซัดหน้าบวม
เกิดเหตุทำร้ายร่างกายที่บริเวณชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 หลังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งเช่าเจ็ตสกีไปขับขี่ เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับเจ็ตสกีอีกลำจนได้รับความเสียหาย แต่กลับปฏิเสธการรับผิดชอบ ก่อนมีเหตุทำร้ายร่างกายผู้ดูแลเจ็ตสกีได้รับบาดเจ็บ
จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย เพจ Phuket Times (ภูเก็ตไทม์) ระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. ในพื้นที่หาดป่าตอง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เช่าเจ็ตสกีไปใช้งาน ก่อนขับเฉี่ยวชนเจ็ตสกีอีกลำจนเกิดความเสียหาย เมื่อผู้ดูแลเจ็ตสกีแจ้งให้รับผิดชอบค่าเสียหาย นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวกลับปฏิเสธและเดินหลบหนี
ผู้ดูแลเจ็ตสกีจึงเดินติดตามเพื่อพยายามพูดคุยและทวงถามความรับผิดชอบ ระหว่างทางทั้งสองฝ่ายมีการโต้เถียงกัน ก่อนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะพุ่งเข้าทำร้าย ด้วยการจับทุ่มลงกับพื้นและชกเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง จากนั้นได้วิ่งหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่า ตนพยายามพูดคุยด้วยดีมาตั้งแต่ต้น และมีหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายของเจ็ตสกี แต่เมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมรับผิดชอบและเดินหนี จึงเดินตามเพื่อสอบถาม ไม่ได้มีการตอบโต้หรือใช้ความรุนแรง เนื่องจากทราบว่าอีกฝ่ายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หลังเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล พบว่ามีอาการฟกช้ำหลายแห่ง และกระดูกโหนกแก้มแตกร้าว ก่อนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายของเจ็ตสกีและค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเปิดเผยจากผู้เสียหายผ่าน เพจ Phuket Times (ภูเก็ตไทม์) ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถูกกล่าวหามาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เครดิต: ข้อมูลจากเพจ Phuket Times (ภูเก็ตไทม์)
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