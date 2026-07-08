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รอดหวุดหวิด! ร.ต.อ.หญิง ถูกจับที่จีนพร้อมกัญชาซุก 30 กระป๋อง กลับไทยไม่ผิดกฎหมาย ณ เวลาที่เกิดเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รอดหวุดหวิด! ร.ต.อ.หญิง ถูกจับที่จีนพร้อมกัญชาซุก 30 กระป๋อง กลับไทยไม่ผิดกฎหมาย ณ เวลาที่เกิดเหตุ

กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยความคืบหน้าคดีข้าราชการตำรวจหญิงยศ ร้อยตำรวจเอก (ร.ต.อ.) ซึ่งถูกทางการจีนควบคุมตัว ภายหลังตรวจพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายในกระป๋องลูกเดือยจำนวน 30 กระป๋อง ขณะเดินทางเข้าประเทศจีน

รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2569 โดย ร.ต.อ.หญิง พร้อมหญิงไทยอีก 1 คน ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบ หลังพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของทางการจีนอย่างละเอียด

ต่อมา อัยการจีนมีคำสั่งไม่ฟ้องทั้งสองคน เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าทั้งคู่รู้เห็นหรือมีเจตนาร่วมในการลักลอบขนกัญชา อีกทั้งจากการสืบสวนพบข้อมูลที่สามารถขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวได้ จึงอนุญาตให้ทั้งสองเดินทางกลับประเทศไทย

ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ได้เชิญตัว ร.ต.อ.หญิง เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายผู้ว่าจ้างและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนกัญชาไปยังต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุ กัญชายังไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น จึงยังไม่ปรากฏความผิดตามกฎหมายไทยในส่วนของการครอบครองหรือการนำกัญชาออกนอกประเทศในคดีนี้ ทำให้ ร.ต.อ.หญิง ไม่ถูกดำเนินคดีในประเทศไทยจากข้อหาดังกล่าว

ล่าสุด พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า แม้อัยการจีนจะมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้รับหิ้ว แต่ บช.ปส. ยังเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสวนหาตัวผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใด ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การไม่ถูกดำเนินคดีในประเทศไทย เป็นผลจากข้อกฎหมายที่ใช้บังคับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และไม่ได้หมายความว่าการสืบสวนเครือข่ายผู้ลักลอบส่งกัญชาไปต่างประเทศจะสิ้นสุดลง โดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เครดิต: เรียบเรียงจากข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

#NEWS1 รายงาน