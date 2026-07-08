ทนายอั๋นเฮ! คนไทยก็เฮ เขากระโดงคืบหน้าทั้งแจ้งวัฒนะ ทั้งบุรีรัมย์ เหมือนคดีจะพลิก
มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขากระโดง โดย นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น" เปิดเผยผ่านการไลฟ์ว่า ภายในเวลาเพียง 2 วัน มีความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่อาจทำให้ทิศทางของคดีเปลี่ยนไป
นายภัทรพงศ์ ระบุว่า เมื่อวันที่ผ่านมาได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI พร้อมนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมเข้าสำนวน โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกทางสาธารณะ ทั้งทางสาธารณะและลำน้ำสาธารณะ รวมประมาณ 20 จุด เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวน
ล่าสุด ในส่วนของคดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้เริ่มทยอยเรียกพยานเข้าสอบปากคำแล้ว โดยหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการเชิญให้เข้าให้ข้อมูล คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งได้ส่งทีมกฎหมายและเอกสารหลักฐานเข้าให้การต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นที่เรียบร้อย หลังมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฯ
ทนายอั๋น มองว่า ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นทั้งจากฝั่ง DSI และจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ถือเป็นพัฒนาการสำคัญของคดี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์อาจกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่ทำให้รูปคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า ขั้นตอนต่อไป พนักงานสอบสวนอาจเชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย หากพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอ ก็อาจมีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่อาจถูกดำเนินคดี
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินคดีจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน
เครดิต: ถอดเนื้อหาจากการไลฟ์ของ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร (ทนายอั๋น)
#NEWS1 รายงาน