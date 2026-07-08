ตร.จราจรงานเข้า! หนุ่มสาวลาวฮาปลิ้น ฟุ้งขับรถเลี้ยวผิดในไทย ขู่ปรับ 4 พัน จ่ายจริง 500
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปของหนุ่มสาวชาวลาว ซึ่งเล่าประสบการณ์ขณะขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกตรวจ ก่อนแจ้งว่ากระทำผิดกฎจราจรจากการเลี้ยวรถผิดช่องทาง พร้อมระบุว่ามีโทษปรับสูงสุดถึง 4,000 บาท
ผู้เล่าเหตุการณ์ระบุว่า ขณะขับรถได้เปิดไฟเลี้ยวและเปลี่ยนเข้าช่องซ้ายเพื่อเตรียมเลี้ยวตามเส้นทางที่ระบบนำทาง (GPS) แนะนำ แต่เมื่อเข้าเลนแล้วกลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจเอกสาร ก่อนแจ้งว่าไม่สามารถเลี้ยวในจุดดังกล่าวได้ และอธิบายว่าผู้ขับขี่ต้องสังเกตเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนประกอบ ไม่สามารถอ้างอิงจาก GPS เพียงอย่างเดียว
ผู้โพสต์ระบุว่า ตนได้ขอความเห็นใจเนื่องจากเป็นการกระทำครั้งแรก แต่ได้รับคำชี้แจงว่าจะมีการออกใบสั่งและอาจถูกปรับได้ไม่เกิน 4,000 บาท ก่อนที่หัวหน้าชุดจะเสนอให้ "ปรับเบา ๆ" เป็นเงิน 500 บาท โดยอ้างว่าได้ชำระเป็นเงินสด แต่ไม่ได้รับใบสั่ง และไม่ได้ติดใจสอบถามในขณะนั้น
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังเปิดเผยว่า ภายหลังเกิดกระแสในโลกออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่จาก สน.มักกะสัน ติดต่อให้เข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่สะดวกเดินทางเข้าไปในช่วงเวลานี้
ด้าน พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า หากมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง ย่อมส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจจำนวนมากที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต จึงเห็นว่าควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง
อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังเป็นข้อมูลจากคำกล่าวอ้างของผู้โพสต์คลิปเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งยังต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เครดิต: ถอดเนื้อหาจากคลิป พร้อมความคิดเห็นของ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
#NEWS1 รายงาน