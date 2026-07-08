หนี้ก้อนใหม่ของประเทศ! ครม.กู้ 4.5 พันล้าน สร้างสะพาน ยกระดับคมนาคมภาคใต้

กูรูปัญหาชายแดนใต้ ชี้ ผู้อ้างเป็นผู้บัญชาการสูงสุด BRN แท้จริงแค่ "ปลายแถว"
ภายหลังมีบุคคลรายหนึ่งออกมาอ้างตัวว่าเป็น "ผู้บัญชาการสูงสุดของ BRN" พร้อมเสนอแนวทางเปิดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด นายสายัณห์ สุขจันทร์ ประธานศูนย์พิทักษ์ธรรม และนักวิชาการมุสลิมผู้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นความพยายามของกลุ่มบุคคลที่เคยมีบทบาทในอดีต แต่ปัจจุบันถูกลดบทบาทลงจากกระบวนการประสานงานกับภาครัฐ และกำลังพยายามกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้ง
นายสายัณห์วิเคราะห์ว่า บุคคลและเครือข่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เคยใช้การอ้างความสัมพันธ์กับสมาชิก BRN บางส่วนที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นต้นทุนสร้างความน่าเชื่อถือกับหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งเคยมีความสัมพันธ์กับอดีตนายทหารระดับสูงบางราย จนมีบทบาทในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ในหลายช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เขามองว่าบุคคลที่ถูกอ้างถึงนั้น ไม่ใช่แกนนำระดับสูงของ BRN แต่เป็นเพียงสมาชิกระดับปลายแถวหรือผู้ที่หมดบทบาทไปแล้ว และไม่สามารถสะท้อนจุดยืนของโครงสร้างการนำของ BRN ได้ทั้งหมด
นายสายัณห์ระบุว่า โดยธรรมชาติของ BRN จะไม่เปิดเผยตัวตนของแกนนำระดับสูง เนื่องจากการเปิดเผยตัวบุคคลจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กร จึงมองว่าการที่มีผู้ใดออกมาอ้างตัวเป็น "ผู้บัญชาการสูงสุด" ของ BRN เป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบ และไม่ควรรีบด่วนสรุปว่าบุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนขององค์กรทั้งหมด
นอกจากนี้ นายสายัณห์ยังกล่าวถึงบทบาทของบุคคลกลุ่มนี้ในอดีตว่า เคยนำเสนอข้อมูลต่อภาครัฐว่าตนสามารถเข้าถึงเครือข่าย BRN ได้ ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิกบางส่วนของ BRN ว่าสามารถผลักดันให้ผู้หลบหนีคดีกลับเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องรับโทษ ซึ่งเขามองว่าเป็นการสร้างอำนาจต่อรองมากกว่าการแสวงหาทางออกเพื่อสันติภาพ
อีกประเด็นหนึ่งที่นายสายัณห์หยิบยกขึ้นมา คือการที่ในอดีตมีการชี้นำให้ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าต้นตอของความไม่สงบเกิดจากแนวคิดวะฮาบี พร้อมมีการกล่าวหานักวิชาการศาสนาบางรายว่าเป็นแกนนำของขบวนการแบ่งแยกดินแดน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลับไม่พบหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว ทำให้เขามองว่าการวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการประเมินสถานการณ์ที่คลาดเคลื่อน
นายสายัณห์ยังตั้งข้อสังเกตว่า การที่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นอดีตเครือข่าย BRN ออกมายอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน 11 แห่ง หากเป็นข้อเท็จจริง ก็ถือเป็นข้อมูลที่ควรนำไปตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งอาจช่วยคลี่คลายข้อสงสัยของประชาชนบางส่วนที่เคยตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังต้องรอการพิสูจน์จากพยานหลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสายัณห์ยังกล่าวว่า การที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวออกมาวิพากษ์แนวทางของ BRN ในปัจจุบันว่าแตกต่างจากอุดมการณ์ดั้งเดิม โดยเฉพาะประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือน สะท้อนให้เห็นว่าภายในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเองก็มีความเห็นแตกต่างต่อทิศทางของขบวนการในปัจจุบัน
ในตอนท้าย นายสายัณห์มองว่า ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อ้างความเชื่อมโยงกับ BRN ในช่วงเวลานี้ มีลักษณะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อกลับเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการของภาครัฐ มากกว่าจะเป็นความพยายามสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มากกว่าการพึ่งพาบุคคลที่อ้างว่าสามารถเข้าถึงขบวนการเพียงบางกลุ่ม
หมายเหตุ: รายงานข่าวนี้เรียบเรียงจากการให้สัมภาษณ์และข้อวิเคราะห์ของ นายสายัณห์ สุขจันทร์ ประธานศูนย์พิทักษ์ธรรม ซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล และประเด็นที่กล่าวถึงบางส่วนยังเป็นข้อกล่าวอ้างหรือข้อวิเคราะห์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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