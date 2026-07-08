หนี้ก้อนใหม่ของประเทศ! ครม.กู้ 4.5 พันล้าน สร้างสะพาน ยกระดับคมนาคมภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลก วงเงินประมาณ 4,550 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุง โดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินโครงการ
รัฐบาลระบุว่า การลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการเดินทางในพื้นที่ ลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ รวมถึงรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ
สำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จะช่วยแก้ปัญหาการเดินทางที่ปัจจุบันยังต้องพึ่งพาแพขนานยนต์เป็นหลัก ขณะที่โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จะช่วยลดระยะทางการเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงได้อย่างมาก เพิ่มความสะดวกในการสัญจรของประชาชน และยกระดับเครือข่ายคมนาคมของภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งแล้ว โครงการยังครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นสัตว์น้ำหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยประเทศไทยจะได้รับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่าเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาโครงการ
อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะมองว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว แต่การอนุมัติเงินกู้ก็ทำให้ภาระหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นอีกกว่า 4,500 ล้านบาท จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบจะติดตามทั้งในด้านความคุ้มค่าของการลงทุน ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในอนาคต
#NEWS1 รายงาน