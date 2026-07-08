บทสรุปเสาไฟกินรี! ศาลฟันอดีตนายกฯ อบต.ราชาเทวะ คุก 5 ปี
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำพิพากษาในคดีจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพิพากษาจำคุก นายทรงชัย นกขมิ้น อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และจำเลยอีก 1 ราย คนละ 5 ปี จากความผิดที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี ส่วนจำเลยอีก 8 ราย ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง พร้อมอนุญาตให้ผู้ที่ถูกลงโทษได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ของศาล
คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจสอบโครงการจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี ซึ่งใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความคุ้มค่าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไต่สวน รวบรวมพยานหลักฐาน และนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ภายหลังการพิจารณาพยานหลักฐาน ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจำเลย 2 รายมีความผิดตามฟ้อง จึงพิพากษาจำคุกคนละ 5 ปี ขณะที่จำเลยอีก 8 ราย พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษ จึงมีคำพิพากษายกฟ้อง
คดีเสาไฟกินรีถือเป็นหนึ่งในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของภาครัฐมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังไม่ถือเป็นที่สุด เนื่องจากจำเลยที่ถูกพิพากษายังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
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