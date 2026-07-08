ราชการสะเทือน! รัฐศึกษาลดอายุเออร์ลี่รีไทร์เหลือ 40 ปี ล็อกเป้าธุรการ-เสมียน
รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retirement) เพื่อปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยตั้งเป้าผลักดันแนวทางดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2570
แนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาครอบคลุมการเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดได้โดยสมัครใจ พร้อมกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ ยังไม่มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการ และทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายละเอียด
สำหรับตำแหน่งที่อยู่ในข่ายพิจารณาเบื้องต้น เป็นกลุ่มงานที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้ เช่น งานธุรการ งานเสมียน และงานสนับสนุนบางประเภท เพื่อให้การบริหารกำลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดรับกับการพัฒนาระบบราชการดิจิทัล
ขณะเดียวกัน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. ศึกษาแนวทางดังกล่าวควบคู่กับการปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐ โดยมีแนวคิดให้การเกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นทางเลือกสำหรับผู้สมัครใจ แทนการขยายอายุเกษียณราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนกำลังคนและรองรับบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ. ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศลดอายุผู้เข้าร่วมโครงการเหลือ 40 ปีอย่างเป็นทางการ โดยรายละเอียดทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบ และจัดทำหลักเกณฑ์ ก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป
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