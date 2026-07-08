ฮือฮา! เพจ STRONG โพสต์แฉ เงินสด 70 ล้าน โยงหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าตัวแจงเป็นทรัพย์สินญาติ
เพจ "ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย" โพสต์เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความกล่าวหาหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี ว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ โดยอ้างว่าครอบครองเงินสดกว่า 70 ล้านบาท ทองคำ ลอตเตอรี่ และทรัพย์สินจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ได้ออกมาชี้แจงว่า หัวหน้าสำนักปลัดที่ถูกกล่าวหานั้น เพิ่งโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลตำบลหนองแคได้เพียง 6 วันเท่านั้น พร้อมระบุว่า ข้อกล่าวหาที่ถูกเผยแพร่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และขอให้รอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านหัวหน้าสำนักปลัดผู้ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงผ่านสื่อว่า ภาพเงินสด กองลอตเตอรี่ และทรัพย์สินที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้น เป็นภาพเก่าที่ถูกนำกลับมาแชร์ใหม่ อีกทั้งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของญาติ ไม่ใช่ของตนเอง พร้อมยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกัน เพจผู้เผยแพร่ข้อมูลยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตและหน่วยงานที่มีอำนาจ เข้าตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินอย่างละเอียด เพื่อสร้างความกระจ่างแก่สังคม และหากพบว่ามีการกระทำผิดก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดสรุปผลการตรวจสอบ หรือยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
#NEWS1 รายงาน