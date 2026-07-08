มองป้ายไม่เห็นให้มันรู้ไป! อบต.เทพกระษัตรีภูเก็ต สั่งระงับงานขุดดิน หลังพบยังไม่ได้รับอนุญาต
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต สั่งระงับการดำเนินงานขุดดินในพื้นที่ ซอยหินลาด หมู่ที่ 3 บ้านพรุจำปา ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง หลังตรวจสอบพบว่าผู้ดำเนินการยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขุดดินตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย "ระงับการขุดดิน" และกำชับให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินงานต่อได้
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี มอบหมายให้นายอริยะ ขวัญเหล็ก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบภายหลังได้รับแจ้งว่ามีการขุดดินในพื้นที่ดังกล่าว
ผลการตรวจสอบพบว่า โครงการยังไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้ระงับการขุดดินไว้ก่อน พร้อมแนะนำให้เจ้าของโครงการดำเนินการตรวจสอบแนวเขตและรังวัดที่ดินให้ชัดเจน ก่อนยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และป้องกันปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
อบต.เทพกระษัตรี ยังย้ำว่า การขุดดินบางลักษณะ เช่น การขุดที่มีความลึกเกิน 3 เมตร หรือมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน จะต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมีอำนาจสั่งระงับหรือให้แก้ไขการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีแผนดำเนินการขุดดินหรือถมดิน ศึกษาข้อกฎหมายและประสานหน่วยงานท้องถิ่นก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมาย และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
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