อึ้ง! กระสุนเมียนมา ตกแม่สอด ชาวบ้านต้องหมอบราบรักษาชีวิต
สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา สร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง หลังเกิดเหตุ กระสุนปืนจากฝั่งเมียนมา บินข้ามเข้ามาในพื้นที่บ้านแม่โกนเกน หมู่ที่ 9 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึง 2 ครั้ง ในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.06 น. และอีกครั้งในเวลา 19.05 น. โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีที่เสียงปืนดังขึ้น ก่อนที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน ต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด บางคนรีบหมอบราบกับพื้นและคลานเข้าหาที่กำบัง ท่ามกลางความแตกตื่น เนื่องจากเกรงว่ากระสุนอาจพุ่งเข้ามาถูกผู้คนหรือบ้านเรือนได้ทุกเมื่อ
ชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนว่า แม้จะอาศัยอยู่ภายในบ้านของตนเอง แต่ยังต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่ากระสุนจากการสู้รบฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะลอยข้ามเข้ามาเมื่อใด ทำให้ทุกวันต้องอยู่กับความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน และลดความเสี่ยงจากผลกระทบของการสู้รบในฝั่งเมียนมาที่อาจลุกลามเข้ามายังประเทศไทย
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศจากหน่วยงานด้านความมั่นคง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่ง หากมีเหตุปะทะเกิดขึ้นใกล้แนวชายแดน
#NEWS1 รายงาน