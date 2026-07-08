รัฐบาลเล่นกล? ลดราคาน้ำมันแบบไหน โรงกลั่นยังกำไรมหาศาล
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีรัฐบาลประกาศปรับลดราคาน้ำมัน โดยตั้งข้อสังเกตว่า แม้ราคาขายปลีกจะลดลง แต่แนวทางที่ใช้ยังไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราคาพลังงานอย่างแท้จริง
อาจารย์ปานเทพระบุว่า การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้ยังคงอาศัยกลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชดเชยราคา ซึ่งในมุมมองของเขา เท่ากับเป็นการนำภาระไปผลักให้ผู้ใช้น้ำมันในอนาคตต้องร่วมรับผิดชอบ มากกว่าการแก้ไขต้นเหตุของปัญหา
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้เข้าไปปรับโครงสร้างราคาน้ำมันหรือโครงสร้างผลตอบแทนของผู้ประกอบการในระบบ จึงทำให้โรงกลั่นน้ำมันยังคงได้รับผลกำไรในระดับสูงเช่นเดิม แม้ว่าราคาขายปลีกที่ประชาชนจ่ายจะถูกปรับลดลงก็ตาม
อาจารย์ปานเทพมองว่า หากรัฐบาลต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างยั่งยืน ควรเร่งปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ มากกว่าการใช้มาตรการระยะสั้นที่อาศัยเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาชดเชย เพราะแม้ประชาชนจะเห็นราคาน้ำมันลดลงในระยะสั้น แต่ภาระทางการเงินของกองทุนก็ยังคงต้องได้รับการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อวิพากษ์เชิงนโยบายของอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ที่เผยแพร่ผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสะท้อนมุมมองต่อมาตรการลดราคาน้ำมันของรัฐบาล และเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้น
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