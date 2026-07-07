ทนายธรรมราช ขอสวน! ฟาดนักข่าว "โดนxีนนักการเมืองบ้างก็ดี" ท่ามกลางดราม่าผู้สื่อข่าวร้อง "กัน จอมพลัง"
ท่ามกลางกระแสข่าวกรณีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งเข้าร้องขอความช่วยเหลือจาก "กัน จอมพลัง" หลังอ้างว่าถูกนักการเมืองทำร้ายร่างกาย ภายหลังเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่าเป็นคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ล่าสุด เพจ "ทนายธรรมราช The lawyer of legality." ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นว่า
"พวกนักข่าวนี่โดนxีนนักการเมืองบ้างก็ดีนะ จะได้สำนึกได้บ้างว่าการหาแดกด้วยการนั่งนินทาชาวบ้านนั้น อาจโดนxีนเข้าซักวัน"
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ในช่วงที่สังคมกำลังติดตามประเด็นผู้สื่อข่าวร้องเรียนว่าถูกทำร้ายร่างกาย ทำให้มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเชื่อมโยงว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าว แม้ในโพสต์จะไม่ได้ระบุชื่อบุคคล สื่อ หรือเหตุการณ์ใดไว้โดยตรงก็ตาม
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของทนายธรรมราช ขณะที่ประเด็นผู้สื่อข่าวร้องเรียนว่าถูกทำร้ายร่างกาย ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ที่ถูกพาดพิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#NEWS1 รายงาน