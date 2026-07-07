เงินดูแลคนชราก็ไม่เว้น! 4 เดือนแล้วที่ไม่ได้ เพราะ จนท.เทศบาลฯ แอบถอนเงินไปใช้
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 31 คน เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม หลังไม่ได้รับค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียงต่อเนื่องนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2569 โดยอ้างว่าสาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองกุง ซึ่งรับผิดชอบบัญชีของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ แอบเบิกถอนเงินในบัญชีไปใช้ส่วนตัว จนทำให้เงินสำหรับจ่ายค่าตอบแทนแทบไม่เหลือ
ผู้เสียหายเปิดเผยว่า เงินที่หายไปมีมูลค่ารวมประมาณ 239,200 บาท ส่งผลให้ผู้ดูแลทั้ง 31 คน ไม่ได้รับค่าตอบแทนรวม 107,520 บาท ทั้งที่ทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการวัดความดัน ดูแลการรับประทานยา ทำความสะอาดร่างกาย ตัดผม ตัดเล็บ และช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ด้านปลัดเทศบาลตำบลหนองกุง ระบุว่า เพิ่งทราบปัญหาดังกล่าวหลังได้รับการร้องเรียน และเมื่อตรวจสอบบัญชีพบว่าเหลือเงินเพียงประมาณ 1,700 บาท จึงได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเงินคืนและเร่งจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ดูแลที่ได้รับผลกระทบ
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนที่เรื่องจะถูกเปิดเผย เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ติดต่อขอนำเงินจำนวน 107,520 บาท มาคืน เพื่อให้เทศบาลนำไปจ่ายแก่ผู้ดูแลทั้ง 31 คน แต่ผู้เสียหายไม่ยินยอม เนื่องจากต้องการให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมด และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุง เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่ง แต่เมื่อทราบเรื่องได้สั่งการให้ตรวจสอบทันที พร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิด และจะเร่งติดตามเงินของทางราชการกลับคืนให้ครบถ้วน
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเทศบาล โดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีผลการสอบสวนหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
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