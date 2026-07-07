โอ๊ย ต่างชาติภูเก็ต เล่นมุกย้อนยุค 70-80 ใส่เส้นผมในจาน "จะกินฟรี" รากผมอยู่ครบ
เพจ "ภูเก็ตไทม์" เผยแพร่เรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เจอลูกค้าชาวต่างชาติอ้างว่าพบเส้นผมอยู่ในถ้วยต้มยำภายหลังรับประทานอาหารเสร็จ พร้อมแสดงความไม่พอใจและพยายามปฏิเสธการชำระค่าอาหาร
ตามข้อมูลที่เพจระบุ แม่ครัวและเจ้าของร้านเกิดความสงสัย จึงหยิบเส้นผมขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนพบว่าบริเวณปลายเส้นผมยังมีรากผมติดอยู่ครบ ลักษณะคล้ายเพิ่งถูกถอนออกจากศีรษะ ไม่ใช่เส้นผมที่หลุดร่วงระหว่างการประกอบอาหาร จึงสอบถามลูกค้าชาวต่างชาติถึงที่มาของเส้นผมดังกล่าว
มีรายงานว่า เมื่อถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับรากผมที่ยังติดอยู่ ลูกค้าชาวต่างชาติถึงกับชะงัก ไม่สามารถอธิบายได้ ก่อนที่เรื่องราวจะยุติลง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างมาก
เจ้าของร้านเปิดเผยว่า เปิดกิจการมานานกว่า 10 ปี ไม่เคยพบเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อน โดยยอมรับว่ารู้สึกท้อใจ เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซบเซา ผู้ประกอบการต้องดิ้นรนอย่างหนักอยู่แล้ว หากยังต้องมาเจอพฤติกรรมเช่นนี้ ก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อย
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนมองว่าเป็นกลอุบายที่เคยพบเห็นในอดีต เพื่อหวังหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าอาหาร พร้อมเรียกร้องให้ผู้ประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเก็บหลักฐานไว้ทุกครั้ง เพื่อใช้ยืนยันข้อเท็จจริงหากเกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ "ภูเก็ตไทม์" และยังไม่มีการชี้แจงจากลูกค้าชาวต่างชาติที่ถูกกล่าวถึง
#NEWS1 รายงาน