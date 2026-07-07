สะเทือนวงการพากย์บอล! เพจรายการดังเผย ตร.ไซเบอร์คุมตัว "วาว จารุวัฒน์" สอบปมเว็บออนไลน์
เพจ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" โพสต์ข้อความระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัว "วาว จารุวัฒน์" นักพากย์ฟุตบอลชื่อดัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ประชาชนเข้าเล่นเว็บออนไลน์ โดยมีรายงานว่า พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ หรือ "รองตุ้มไซเบอร์" ได้เดินทางเข้าร่วมติดตามการสอบสวนด้วย
จากข้อมูลที่เพจดังกล่าวเผยแพร่ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา รวมถึงข้อกล่าวหาที่แจ้งต่อผู้ถูกควบคุมตัว และยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามวงการฟุตบอลและโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก "วาว จารุวัฒน์" เป็นนักพากย์ฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยมายาวนาน
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้เป็นการรายงานที่อ้างอิงจากเพจ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" ขณะที่ข้อเท็จจริงและรายละเอียดของคดียังคงต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ต่อไป โดยผู้ที่ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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