นึกว่าบทละครแนวตั้ง นายกพ้อ มีหลบหน้านักข่าวไปปาดน้ำตาบนรถ ทำไมนักข่าวถามแต่ผม ไม่ถามรมต.บ้าง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความคิดเห็นที่สะท้อนว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลปรับลดลง โดยระบุว่า ผลโพลถือเป็นเหมือนกระจกสะท้อนการทำงาน ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปปรับปรุง ทั้งในด้านการทำงานและการสื่อสารกับประชาชน
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะใช้เวลานานเพียงใดในการประเมินผลงานของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน นายอนุทินกล่าวว่า ไม่น่าจะใช้เวลานาน เพราะการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอยู่แล้ว พร้อมยืนยันว่า รัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ แต่ยอมรับว่าหลายครั้งผลงานไม่ได้ถูกสื่อสารออกไป ทำให้ประชาชนรับรู้ไม่มากเท่าที่ควร
ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ นายอนุทินกล่าวติดตลกว่า ผู้สื่อข่าวมักเลือกถามคำถามกับตนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ยังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน พร้อมเล่าว่า บางครั้งต้องรีบเดินขึ้นรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจ จนไม่ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเหมือนทุกครั้ง และเมื่อขึ้นรถก็รู้สึกไม่สบายใจถึงขั้น "นั่งปาดน้ำตา" เพราะเกรงว่าผู้สื่อข่าวจะรู้สึกว่าตนไม่เป็นมิตรเหมือนที่ผ่านมา
นายอนุทินยังกล่าวด้วยอารมณ์ขันว่า ผู้สื่อข่าวควรแบ่งกันไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีคนอื่นบ้าง โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจหรือกระทรวงสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง พร้อมแซวว่าที่ผ่านมา "มีแต่ผมไปกินลาบกับผู้สื่อข่าว" จึงอาจทำให้คุ้นเคยกันมากกว่ารัฐมนตรีคนอื่น
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปและได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะช่วงที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการ "ปาดน้ำตา" บนรถ และตั้งคำถามว่าทำไมผู้สื่อข่าวจึงมักสัมภาษณ์ตนเพียงคนเดียว ขณะที่หลายฝ่ายจับตาว่า หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งสื่อสารผลงานและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
#NEWS1 รายงาน