อ่วม! ไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน น้ำท่วมหนานหนิง ดับแล้ว 2 ศพ กระทบกว่า 55,000 คน
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนยังคงน่าเป็นห่วง หลังอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมสัก ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ในเมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เผชิญน้ำท่วมฉับพลัน มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2 ราย และประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 55,000 คน
นายเว่ย เจียง รองนายกเทศมนตรีเมืองหนานหนิง เปิดเผยว่า ระดับน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอ่างเก็บน้ำอย่างน้อย 3 แห่งเกิดน้ำล้นหรือมีน้ำทะลุแนวกั้น ทำให้ทางการต้องยกระดับการรับมืออุทกภัยขึ้นสู่ระดับสูงสุด พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
กรมอุตุนิยมวิทยาจีนระบุว่า แม้ไต้ฝุ่นไมสักจะอ่อนกำลังลงหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งผ่านเกาะไหหลำและบางส่วนของเวียดนาม แต่ยังคงนำมวลฝนขนาดใหญ่เข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีน ส่งผลให้หลายพื้นที่ในกว่างซีเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมาก และยังมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในหลายจุด
นอกจากนี้ ทางการจีนยังได้ยกระดับมาตรการป้องกันภัยพิบัติในหลายเมือง พร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง และจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งระบายน้ำ ฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาจีนยังเตือนว่า พื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศอาจเผชิญสภาพอากาศรุนแรงระลอกใหม่จากพายุอีกลูกที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่ง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
#NEWS1 รายงาน